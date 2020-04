Mercoledì la Giornata della Terra: l’appello in musica del ravennate Dj Mitch B, di Francesca Lovatelli Caetani e Van der Kirche

Un brano, una poesia in musica, per salvare la Terra. Mercoledì 22 aprile sarà l’”Earth Day”, la giornata dedicata alla Terra, un giorno divenuto sempre più importante con l’aggravarsi della crisi climatica. Nonostante la crisi sanitaria dettata dal covid19, nel mondo si alterneranno eventi per ricordare a tutti che dopo il coronavirus ci attende una sfida ancora più grande. E così il ravennate Alessandro Bruno, in arte Dj Mitch B, nel 2018 miglior resident dj ai Dance Music Awards, ha deciso di partecipare al progetto di Francesca Lovatelli Caetani, mettendo in musica, in collaborazione con Van der Kirche, il testo scritto dalla nota giornalista e blogger : è nata quindi “Ciao Terra”