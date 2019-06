Martedì 25 giugno in centro a Faenza nuovo appuntamento dell’estate con i Caffè concerto. Tante opportunità per trascorrere una serata a passeggio per il centro, con musica dal vivo in diversi locali.

Questo il programma della seconda serata: al Bar Chicco d’Oro aperitivo con buffet dalle 19 e musica dal vivo dalle 20 con Andrea Tomba; all’Enoteca Astorre aperitivo dalle 19, cena con menù a degustazione e live dalle 21 con 1994 Grunge Rock cover band; alla Pasticceria Gelateria Centrale apericena dalle 19 e a seguire musica dal vivo; alla Taberna del Paggio cena dalle 19 e musica dal vivo dalle 21 con “Quei due” chitarra e voce; infine al Molinella Cafè street food e calici in Piazzetta, dalle 19 dj set a cura di Andy con musica black soul e acid jazz.

In piazza vicino alla fontana monumentale dalle 17 continua inoltre il mercato di Campagna amica, cibo sano e a km zero a cura di Coldiretti.

In occasione della mostra di Miquel Barcelò, che il Museo internazionale delle ceramiche ospiterà dal 1° giugno al 6 ottobre, tutti i martedì di giugno e luglio il Mic organizza alle 18 una visita guidata al solo costo del biglietto di ingresso alla mostra.

I martedì d’estate sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro, con il patrocinio e il contributo del Comune di Faenza, in collaborazione con la Cabina di Regia (composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato, Cna) e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna.