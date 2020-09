Mani Tese torna con il suo aperitivo per raccolta fondi, l’ultimo per concludere in bellezza l’estate.

“Il 25 settembre vi aspettiamo presso il Nuovo Luogocomune per l’Aperitivo Open-mic, serata in cui chiunque è libero di esprimersi attraverso la poesia, la lettura e la musica.

Dalle ore 19.00 potrete gustare le piadine artigianali fatte da noi e/o sorseggiare un fresco drink.

Alle ore 20.00 si assisterà alla performance di Poesia condivisa: dialogo tra Benin e Italia, interpretata da Ismael Fousseni e Marcella Montesano con l’accompagnamento musicale e intermezzo di Mariasole.

Dalle 21.00 il microfono si apre a chiunque voglia condividere pensieri, poesie e performance musicali.”

È gradita prenotazione al numero 3496042226 (Ludovica) o al numero 3381625499 (Alex)

Possibilità di menù per intolleranti al glutine su prenotazione (da comunicare tempestivamente) e scelta vegetariana.

Nel rispetto delle norme vigenti è richiesto a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina