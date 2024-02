L’associazione PiGreco – SEMI di Intercultura APS è entusiasta di presentare una nuova serie di progetti e laboratori gratuiti che avranno luogo nella Romagna Faentina e a Modigliana, contribuendo al miglioramento delle opportunità educative nel territorio.

Rikki Tikki Tavi

Con il sostegno finanziario dell’avviso pubblico “Educare Insieme”, il progetto Rikki Tikki Tavi mira a ridurre la dispersione scolastica attraverso percorsi di potenziamento dell’apprendimento. Questi percorsi, svolti in modalità non formali e partecipative, sono accessibili alle famiglie con difficoltà socio-economiche. Il progetto si concentra su Faenza, Brisighella e Fognano, collaborando con organizzazioni del terzo settore per offrire aiuto diretto agli studenti e identificare quelli più bisognosi in collaborazione con le scuole.

Insieme per il Futuro

Grazie al supporto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, l’iniziativa “Insieme per il Futuro” offre laboratori e percorsi di orientamento agli studenti di Modigliana. L’obiettivo è fornire un sostegno nella scelta di percorsi di studi che valorizzino e mantengano una connessione con il territorio locale, contribuendo così a una crescita più integrata dei giovani nella comunità.

Get it – Girls Empowerment in Tech

Con il finanziamento dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, questo progetto è dedicato a superare le disparità di genere nell’ambito STEM. Attraverso tre macro-azioni, il progetto mira a potenziare l’educazione delle ragazze nelle materie scientifiche e linguistiche fin dalla prima infanzia, creando opportunità di apprendimento mirate.

Macro – Azioni:

1. Potenziamento Educativo in Materie STEM e Linguistiche attraverso la creazione di laboratori

2. Avviamento alle Materie STEM per Bambine delle Scuole Primarie attraverso la creazione di un Campo Estivo con focus sulle materie scientifiche

3. Coaching e Sviluppo della Consapevolezza attraverso percorsi di sviluppo della abilità ed orientamento scolastico

SmartLearning: Apprendimento Intelligente

Grazie ai fondi di Intesa San Paolo, “SmartLearning: Apprendimento Intelligente” si concentra sul potenziamento delle competenze digitali, di programmazione e matematiche degli studenti delle scuole medie e superiori. Particolare attenzione è rivolta agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), con laboratori interattivi sull’uso di interfacce di intelligenza artificiale, programmazione in Python e C++, e sessioni sull’utilizzo di strumenti digitali innovativi.

Digit-AGE

Il progetto “Digit-AGE: Il Ponte Tra le Generazioni”, finanziato da “Idee in Movimento”, promuove l’inclusione digitale degli adulti di età superiore ai 60 anni nel comune di Brisighella. Attraverso corsi e attività coinvolgenti, il progetto si propone di creare un ponte digitale tra le generazioni, permettendo agli adulti di acquisire competenze digitali in un ambiente sociale e collaborativo.