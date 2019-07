In occasione della Solennità dei Ss. Pietro e Paolo, Mons. Mario Toso ha provveduto a diversi avvicendamenti di parroci.

Don Stefano Rava, fino al presente parroco di Cotignola e amministratore di S.Severo, è stato nominato parroco in solido non moderatore di S.Stefano e S.Domenico in Modigliana.

Don Stefano Vecchi, fino al presente parroco di Marzeno, Rivalta e Sarna parroco di Cotignola e amministratore di S.Severo, è stato nominato parroco di Cotignola e amministratore parrocchiale di S.Severo dalla data della presa di possesso.

Don Pier Paolo Nava, fino al presente parroco di Granarolo Faentino e S. Andrea in Panigale è stato nominato parroco di Marzeno, Rivalta e Sarna e amministratore parrocchiale di Scavignano dalla data della presa di possesso.

Don Claudio Platani, fino al presente vicario parrocchiale di San Giovanni Battista di Fusignano, è stato nominato parroco di Granarolo Faentino e Parroco di S.Andrea in Panigale.

Le nomine sono per 9 anni. Le date per l’ingresso dei nuovi parroci nelle rispettive parrocchie sono in corso di definizione e saranno fissate all’inizio dell’anno pastorale 2019-2020.