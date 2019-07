L’iniziativa è svolta nell’ambito del piano di azione nazionale per la cura del verde

Anche quest’anno il Comune di Cotignola sta mettendo in pratica la lotta biologica per la difesa fitosanitaria del verde pubblico. In particolare, si stanno attuando trattamenti che utilizzano insetti utili, precisamente coccinelle della specie Adalia bipunctata e Propylea quatuordecimpunctata.

Gli interventi fitosanitari sono svolti su tigli, acacie, lagerstroemie, ibiscus e altre piante su cui sono stati rilevati gli infestanti afidi. Le piante interessate si trovano in viale Vassura, via D’Azeglio, via Alighieri e nei parchi e giardini pubblici cittadini.

Questa azione consente di evitare sostanze nocive per l’ambiente e si riconduce ai metodi biologici e previsti dal Pan (Piano di azione nazionale) e dal protocollo regionale che regolamenta i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.