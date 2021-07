Alice Zoli, dopo un percorso di studi nella moda, esperienze lavorative nel settore ed una vasta serie di attività nel campo del volontariato, ha deciso di mettersi in gioco aprendo a fine 2020 “Griffe d’Autore abbigliamento”. A pochi mesi di distanza Alice raddoppia e taglia il nastro inaugurale di “Griffe d’Autore calzature”.

Alice, accompagnata in questa nuova avventura da Francesco Parasole, ha individuato San Pietro in Vincoli come sede per la sua attività: “l’abbigliamento e calzature di marca, con un’attenzione in più per il bimbo, mancavano in questa cittadina. Nel nostro piccolo outlet si trovano per gran parte prodotti di aziende del territorio italiano ed accessori in vera pelle” – ci racconta Alice – “il negozio d’abbigliamento è stato ‘inaugurato’ durante il lockdown e potendo stare aperti per la parte bimbo, sono riuscita ad avvicinarmi alla cittadinanza anche solo per chiacchierare. Il piccolo negozio di vicinato è un valore aggiunto al paese.”

Sono molte le collaborazione che il negozio Griffe D’Autore sta organizzando, come eventi e sfilate legate alla moda: si può rimanere informati sulle iniziative tramite le loro pagine social.

Confesercenti è lieta di accompagnare nel suo nuovo percorso una donna piena di idee ed energie come Alice!