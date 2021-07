Appresa la notizia della morte di Glauco Cavassini, il sindaco Michele de Pascale esprime il cordoglio proprio e dell’Amministrazione comunale: “Perdiamo una persona che è stata molto importante per la nostra comunità, punto di riferimento per il settore dell’artigianato e per il mondo del volontariato, molto apprezzata per le sue qualità professionali e umane. Rivolgiamo un pensiero affettuoso al figlio Filippo, in questo doloro momento”.