Nuova udienza mercoledì 30 giugno per il processo per la morte di Elisa Bravi, avvenuto a Glorie di Bagnacavallo nella notte fra il 18 e il 19 dicembre 2019. Imputato reo confesso per l’omicidio è il marito Riccardo Pondi che alle forze dell’ordine dichiarò di aver agito al termine di una lite. Dopo aver strangolato la compagna, Pondi cercò di rianimarla, ma inutilmente. Le due figlie della coppia, all’epoca di 3 e 6 anni, al momento del delitto dormivano in un’altra stanza.