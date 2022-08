Prosegue purtroppo la scia di morti nelle nostre strade, un motociclistica di 47 anni si è scontrato in tarda sera verso le 22 con un Pick-Up sulla via Adriatica all’intersezione con la via Bevenella. Nell’impatto l’uomo è volato sull’asfalto morendo sul colpo.

A bordo del Pick-Up due persone rimaste illese. Sul posto oltre al personale del 118 la Polizia Locale che ha chiuso al traffico la strada all’altezza di Mirabilandia. Intervenuti anche i Carabinieri di Cervia. Ed una volante della Guardia di Finanza di passaggio che è stata la prima a soccorrere lo sfortunato motociclista. Non chiare le cause dell’impatto sembrerebbe coinvolta una seconda macchina.