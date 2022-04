Nuova stazione degli autobus: a giugno un’altra gara | VIDEO

Insieme alla caserma dei Vigili del Fuoco, lascerà Viale delle Ceramiche anche l’autostazione. I lavori per la realizzazione del nuovo terminal autobus davanti alla stazione dei treni dovrebbero iniziare entro l’anno. È la speranza del Comune dopo la prima gara andata deserta. La prossima gara sarà a giugno per un intervento che supera i 2 milioni e 355 mila euro. Nel 2023 inizieranno anche i lavori per il nuovo sottopasso che collegherà il piazzale della stazione con via Filanda Nuova. Lavori per quasi 1 milione e 900 mila euro, un cantiere che durerà oltre un anno e mezzo. Come già presentato lo scorso ottobre, per permettere la funzionalità dello scalo merci, il progetto originale della nuova autostazione ha subito una rimodulazione.