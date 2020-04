Prolungato inseguimento nel pomeriggio tra Sant’Alberto e Ravenna dove è stato bloccato un giovane che, alla guida dell’auto, non si era fermato all’alt imposto da una pattuglia. L’intervento è scattato verso le 14.30 e si è protratto per quasi mezz’ora. Dopo aver ignorato la richiesta di fermarsi, il ragazzo ha spinto il piede sull’acceleratore allontanandosi. I militari si sono posti all’inseguimento, proseguito fino al Villaggio Anic (dove sono arrivate altre pattuglie a supporto) e poi in via Zalamella dove, dopo aver imboccato via Bartolini, il giovane alla guida si è trovato la strada sbarrata da una volante della Polizia.

Fonte Corriere di Romagna