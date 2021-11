Il Natale Ritrovato è il titolo che il Comune di Lugo ha dato al cartellone di iniziative natalizie.

Un Natale, quindi, che Lugo ritrova dopo le limitazioni dello scorso anno mentre la pandemia del coronavirus è in un momento delicato e il Governo ha deciso nuove misure ma, rispetto al 2020, la grande maggioranza della popolazione è vaccinata.

La regia del Comune e un investimento di circa 50 mila euro hanno permesso la costruzione di un calendario di appuntamenti che prenderà il via il prossimo 8 dicembre e terminerà il 16 gennaio con iniziative che spaziano dal centro alle frazioni.

A caratterizzare il Natale Ritrovato saranno nuovi punti di inserimento delle luminarie che si aggiungeranno a quelli classici che illuminano le vie della città: in corso Mazzini, nella seconda metà di corso Matteotti, nella seconda metà di corso Garibaldi, sul torrione della Rocca, in piazzale Cavour e in piazza Savonarola. In sala Baracca sarà ospitato il Presepe Storico Orientale (accesso con green pass controllato dai volontari).

L’immancabile albero dove i lughesi si potranno come sempre ritrovare sarà in piazza Mazzini e verrà acceso l’8 dicembre, giorno di avvio del calendario di appuntamenti. Ugualmente, importanti monumenti cittadini verranno illuminati nelle sere dell’8 del 24 e del 31 dicembre: Teatro Rossini, Acquedotto monumentale e Palazzo del Consorzio di Bonifica in piazza Savonarola.

In particolare, l’illuminazione dell’Acquedotto, posto davanti al Pronto Soccorso, vuole anche esprimere il ringraziamento di tutta la comunità ai sanitari che sono ancora impegnati nella cura al Covid.

Piazza Mazzini e il Pavaglione saranno il teatro della musica in filodiffusione e ospiteranno la pista di pattinaggio sul ghiaccio, i gestori della pista proporranno anche attività alle scuole prima e dopo le vacanze di Natale.

Le logge del Pavaglione saranno il luogo d’elezione dei Mercatini di Natale che si animeranno il 4, l’11 e il 18 dicembre (per accedere necessario il green pass che verrà controllato a campione).

La Fiera di Natale si svolgerà nelle domeniche del 5, 12 e 19 dicembre.

Nelle frazioni appuntamenti a Bizzuno, Voltana, San Potito e San Lorenzo.

Non mancherà la festa della Befana con due appuntamenti, uno nella biblioteca Trisi (l’unico per cui sarà necessario prenotare) e uno il 6 gennaio in piazza Mazzini e al Pavaglione con distribuzione di dolci e cioccolata per bimbi e ragazzi.

Come l’anno scorso, anche in questo 2021 non si terranno il concerto in piazza e i fuochi d’artificio per salutare l’anno che ne se va: una decisione improntata alla prudenza per l’attuale fase della pandemia.

Infine la scelta green e solidale per i 142 alberi di Natale donati dal Comune ai commercianti che possono decidere di tenerli o di portarli il 13 gennaio 2022 nel loggiato del Pavaglione. I cittadini che lo vorranno potranno acquistare gli alberi con una donazione il cui ricavato sarà destinato alla sezione ENPA di Lugo.