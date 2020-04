Nasce un canale YouTube per ripassare l’educazione stradale e le regole di primo soccorso

Approfittare dei giorni a casa da scuola per ripassare l’educazione stradale e le regole che governano la sicurezza in strada per pedoni, ciclisti e automobilisti, senza ovviamente dimenticare la possibilità di insegnare le tecniche principali per fornire un primo soccorso in caso di incidente. L’associazione Faenzaperte, che durante questo periodo dell’anno sarebbe stata impegnata nelle classi faentine ad insegnare a ragazzi e bambini i buoni comportamenti da tenere in strada, ha deciso di aprire un canale YouTube dove caricare video e non perdere così occasione di diffondere i propri messaggi. Video diretti a bambini e ragazzi, con la speranza che magari anche qualche genitore possa approfittarne per fare un po’ di ripasso.