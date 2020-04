Per assicurare in questa difficilissima fase il necessario e massimo sostegno, in particolare, alle famiglie ed ai giovani, la Cassa di Ravenna Spa, la Banca di Imola Spa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna hanno promosso un progetto per il più agevole accesso al credito per l’acquisto della prima casa.

La Cassa di Ravenna Spa e la Banca di Imola Spa hanno stanziato complessivamente un nuovo plafond di 13 milioni di euro per l’erogazione di mutui destinati a tale finalità, in accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Con questo accordo, la Fondazione Cassa Ravenna interviene con un’importante agevolazione a favore del mutuatario nel pagamento degli interessi per i primi cinque anni.