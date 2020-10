MuseOpen: al Malmerendi al via un nuovo modo di fruire il museo

Quindici appuntamenti per ripensare il Museo di Scienze Naturali Malmerendi. Da ottobre a dicembre, nei weekend, il museo Malmerendi sarà al centro di una serie di eventi per grandi e per bambini ideati con l’obiettivo di ridefinire la fruizione di un museo: street art, laboratori didattici, approfondimenti scientifici, mostre, proiezioni, cacce al tesoro si alterneranno grazie al coinvolgimento di diversi soggetti pubblici e privati. L’idea nasce dall’associazione Fatti d’Arte, grazie alla collaborazione con il Gruppo Speleologico Faentino, il Comune di Faenza e la Regione Emilia-Romagna che ha finanziato il progetto tramite l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali