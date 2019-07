Faenza nel Cuore, talk show sotto le stelle il 9 luglio

Martedì 9 luglio in Piazza Nenni (già della Molinella) si presenterà alla città l’Associazione culturale e di volontariato “FAENZA NEL CUORE” che nei giorni scorsi ha già superato i 100 soci e che ha eletto, per acclamazione, Presidente Francesca Goni. La neonata Associazione “FAENZA NEL CUORE” vuole sviluppare iniziative culturali, ricreative e sociali partendo dall’ascolto dei cittadini, ai quali si chiede collaborazione e confronto. Le iniziative che nasceranno saranno gratuite. Il primo grande evento sarà proprio martedì 9 alle ore 21.00 in un “talk show sotto le stelle” condotto dall’attrice e comica Maria Pia Timo, affiancata, per l’occasione dal marito vignettista e scrittore, Roberto Pozzi. Sul palco saliranno e si esibiranno Alessandro Ristori, I Masa, Iza e Sara e tanti ospiti a sorpresa. Durante la serata verranno consegnati i premi “Faenza nel Cuore 2019” a: Alessandro Briccoli, Carlotta Ragazzini, Massimo Resta, Alice Tomat, Valter Dal Pane (alla memoria), Debora Donati, Alessandro Ristori e Giordano Sangiorgi.