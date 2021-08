Festa, musica e balli. Un circolo di Lido di Savio è stato multato dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna. Gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato un centinaio di persone che partecipavano ad una festa, alcuni senza indossare la mascherina, nonostante le distanze ravvicinate. Senza mascherina anche una addetta al servizio bar. Una decina di persone non sono risultate essere socie del circolo.

Due quindi le sanzioni verbalizzate dagli agenti di polizia: una da 1032 euro per somministrazione di cibo e bevande ai non soci e una da 1000 euro a testa per il dj e per il presidente del circolo per aver organizzato la festa senza autorizzazione. Sono inoltre state contestate due violazioni alle norme anti-covid. L’attività di somministrazione è quindi stata chiusa per 5 giorni.