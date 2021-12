Motrice deraglia sulla linea ferroviaria di via Baiona | VIDEO

La motrice di un treno merci è deragliata sulla linea ferroviaria lungo la Baiona all’altezza di uno scambio di binari nei pressi del depuratore. Ancora ignote le cause che hanno portato all’incidente, verificatosi nella serata di martedì. Diversi i disagi al traffico ferroviario con la linea rimasta bloccata, causando anche un danno economico alle aziende che necessitano di rifornimenti grazie ai treni merci. In via Baiona sono intervenuti quindi il personale delle Ferrovie e i mezzi della ditta Baldini per tentare di sollevare la motrice e ricollocarla in maniera corretta sui binari. Per le operazioni di recupero sarà probabilmente necessario chiuder la viabilità in via Baiona.

seguiranno aggiornamenti