Il Lugo Vintage Festival torna in centro con due nuovi appuntamenti di “Vintage per un giorno” a settembre e ottobre. La manifestazione dedicata a capi d’abbigliamento, oggettistica, intrattenimento d’antan e vinili coinvolgerà nuovamente le vie e le piazze del centro sabato 25 (dalle 10 alle 20) e domenica 26 settembre (10 alle 19) e tornerà in città anche il 16 e 17 ottobre.

Il programma delle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre prevede nel centro storico il mercatino “Vintage per un giorno” con oltre 300 espositori dai quali sarà possibile acquistare abbigliamento, oggettistica, brocantage e tanto altro.

Speriamo che questi due eventi autunnali di una manifestazione che ha interessi di livello extra regionale – commenta Luciano Tarozzi, Assessore alle attività produttive – possano essere una rinascita delle imprese, perchè l’evento è un’ottima occasione per queste ultime di rendersi visibili dato che in 4 giorni la città sarà raggiunta da 40-50 mila persone”.

Per tutta la durata della manifestazione nelle vie del centro si potranno trovare vintage food truck selezionati. Inoltre, chi vorrà conservare un ricordo dell’evento potrà partecipare all’iniziativa “Vintage selfie: instagrammati nel salotto vintage” con Luana Berti Photography in collaborazione con Il Circolino.

Il vintage incontra anche il mondo dei motori. Nelle giornate di esposizione sarà visitabile la mostra di moto storiche Guzzi: “100 anni dall’aquila di Mandello” presso le ex Pescherie della Rocca di Lugo. Alla mostra si aggiunge anche il motoraduno “Rombi di Passione” sabato 25 settembre alle ore 12 in Piazza Baracca lato est.

Non mancherà anche la musica con il dj set Rockabilly itinerante con Sauro dj e Galleria del vinile dedicata agli appassionati.

Angelo Caroli, titolare di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace, afferma: “sono più che soddisfatto dell’iniziativa dato che il vintage è la mia passione e il fatto che Lugo attiri molta attenzione nel pubblico della moda e del riciclo mi rende orgoglioso. Sono convinto che l’evento diventerà sempre più importante e nelle prossime edizioni abbiamo in mente alcune novità”

Sabato 25 settembre, inaugurerà anche la mostra “Vintage di Carta nelle collezioni Trisi” promossa ed organizzata dalla Biblioteca comunale Trisi nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. L’esposizione avrà come tema la moda vista attraverso le carte, i libri e le riviste storiche della biblioteca e sarà visitabile fino al 27 novembre.