È successo di tutto oggi nella gara Moto2 dell’#EmiliaRomagnaGP, con la pioggia che ha mischiato le carte in tavola per ben due volte. Una bandiera rossa e uno “start delay” che hanno sicuramente complicato la situazione in pista. Buona la prova di Nicolò Bulega che riesce a confermare la sua casella di partenza sul traguardo (10º), trovando così anche il suo miglior risultato da qui ad inizio stagione.

Si avvicina alla zona punti anche Edgar Pons che chiude questa doppietta italiana con una ventesima posizione che da morale, considerando anche com’era finita una settimana fa con il ritiro forzoso dello spagnolo. Nessuna sosta per il Team Federal Oil Gresini Moto2 e subito direzione Barcellona per il nono appuntamento stagionale del Campionato del Mondo classe intermedia.

“Col serbatoio pieno ad inizio gara non mi sentivo troppo a mio agio con la moto e non sono riuscito a fare i primi giri come avrei voluto. Con una gara sprint come questa era importante. Alla fine abbiamo portato a casa un risultato decente che dimostra la nostra crescita, ma non è ancora abbastanza” ha dichiarato Bulega a fine corsa.

Poca gloria in Moto3 e in MotoGp per il Team Gresini