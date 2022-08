Faenza Basket Project quasi al completo e pronta a ripartire. Oggi, 17 agosto 2022 primo allenamento ufficiale del nuovo roster ancora targato E-work.

Un programma pieno di impegni per questo primo mese di preparazione, ecco gli orari delle amichevoli già annunciate:

3/9 Lucca vs FBP ore 18

9/9 FBP vs San Martino di Lupari ore 17.30

17/9 San Martino di Lupari vs FBP ore 19

23/9 FBP vs Virtus Bologna ore 17.30

In caso di cambiamenti verranno comunicati tramite i canali social della squadra