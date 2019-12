Cade in casa un buon Romagna nel derby contro la Pallamano 2 Agosto Bologna. Gli uomini di Domenico Tassinari alla Palestra Cavina di Imola segnano e sbagliano, tanto, soprattutto nel secondo tempo ma hanno il merito di giocarsela fino all’ultimo. Come da previsioni la gara è una partita a scacchi.

I primi secondi sono di marca bolognese ma è Chiarini ad aprire le danze per la Pallamano Romagna nella prima azione utile della gara. La prima frazione vede comunque Romagna e Bologna giocarsela alla pari, le due squadre infatti riescono a dare vita ad un primo tempo combattuto ed in perfetto equilibrio in cui ora gli arancioblu, ora i rossoneri non vanno oltre il doppio vantaggio sull’altra. Sugli scudi in particolare Arturo Cattabriga autore di 6 gol individuali e terminale offensivo più pericoloso tra i bolognesi mentre il Romagna si affida alle doppiette di Chiarini, Gollini e Mazzanti. Solo negli ultimi 36’’ nonostante un Romagna molto concentrato, la Pallamano 2 Agosto riesce a portarsi sul 9-12, cioè a + 3 sui padroni di casa.

Dopo il riposo Albertini accorcia le distanze ma prima Argentin e poi Zoboli fanno prendere il largo agli ospiti. Ne segue un testa a testa di gol che dura fino al 6’ minuto, dopo il quale bisognerà aspettare la metà di gara per rivedere un gol, quello di Montanari che risblocca la gara. Purtroppo per il Romagna alle ottime parate di Giacomo Sami non seguono i gol. Lo stesso Montanari insieme a Gollini si divorano le occasioni per riportare sotto il Romagna, che accorcia lo stesso ma non riesce più a recuperare. Finisce quindi 19-21 tra gli applausi provenienti dagli spalti della gremita palestra Cavina. Magra consolazione per un sabato sera romagnolo amaro.