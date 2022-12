La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo n.30, fino al 15 dicembre prossimo, una nuova mostra che ospita, rispettivamente nelle due vetrine, sia l’esposizione di alcuni dipinti di Tommaso Dal Pozzo, a cui è dedicato il calendario artistico del 2023 di Cassa Ravenna e Fondazione Cassa, opere di proprietà del giornalista e collezionista ravennate Giorgio Costa, sia l’esposizione di un presepe di stile napoletano, allestito da Amedeo Mignogna, residente a Ravenna da molti anni e artista autodidatta, dedicato ai Presepi artistici napoletani.

In particolare Giorgio Costa ricorda come “Gli acquerelli raffiguranti le rocche di Romagna di Tommaso Dal Pozzo rappresentano un unicum di grande valore sia sotto il profilo artistico sia per quel che riguarda la rappresentazione del territorio romagnolo.

Dal Pozzo divenne un vero pittore sia di ceramica sia da cavalletto. E proprio dalla fine degli anni 80 inizia a dedicarsi anche alla pittura da cavalletto, di paesaggio ma anche di figura. Sono anche gli anni in cui Dal Pozzo realizzò gli acquerelli – esposti ora in mostra e che sono parte del calendario 2023 de La Cassa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – dai quali poi l’editore Albonetti trasse una serie di 20 cartoline, anch’esse in mostra”.