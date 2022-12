Grave incidente: ragazza investita mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, pirata in fuga | FOTO e VIDEO

Grave incidente questa sera a Faenza, in via Oberdan, di fronte allo Chalet dello Sport. Una giovane ragazza, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, all’improvviso è stata investita da un’auto. La giovane è stata sbalzata per diversi metri, poi è caduta rovinosamente a terra.

Via Oberdan, in direzione di Castel Bolognese, è stata chiusa per i rilievi di legge, e la polizia sta indagando sul pirata della strada, che dopo l’incidente, si è allontanato velocemente non prestando soccorso.

Sul posto intervenuti prontamente i soccorsi del 118. La 25enne, rimasta sempre cosciente, lamentava forti dolori alla testa e alla schiena.