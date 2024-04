Via Piano Caricatore, la strada dove si trova il passaggio a livello vicino alla stazione ferroviaria, chiuderà solo giovedì 4 aprile e venerdì 5 al mattino. La decisione

è stata presa d’intesa tra l’ufficio tecnico del Comune e l’impresa che sta realizzando la rotonda in viale Masi – viale De Pinedo – via Piano Caricatore. La chiusura è necessaria per alcuni interventi localizzati nella strada che rappresenta uno degli accessi al quartiere di Lugo sud. La strada era stata riaperta nel pomeriggio di giovedì 21 marzo con la previsione di chiuderla nuovamente oggi ma i lavori di realizzazione della rotonda possono proseguire a strada aperta, se non per il periodo indicato.