Domenica 20 settembre, N. M., sedicenne, ha scritto (oltreché alle autorità comunali e portuali, nonché a numerose associazioni e soggetti attivi in ambito portuale e litoraneo) ai gruppi politici, tra cui Lista per Ravenna, il seguente messaggio, accompagnato dalla foto qui riportata: sono un grande appassionato di vela. “Vi scrivo perché purtroppo in tutta Marina di Ravenna non c’è un canale per uscire con le derive (piccole imbarcazioni non cabinate a deriva mobile, nda). Di conseguenza sono a chiedervi se fosse possibile mettere il corridoio di boe davanti alla spiaggia libera in parallelo alla diga foranea di Marina di Ravenna. Siamo in tantissimi ragazzi e ragazze che a causa della mancanza del canale non possiamo uscire, quindi siamo costretti a rinunciare o a spostarci altrove. Non capisco perché abbiamo una darsena dalle enormi potenzialità, ma non vengono sfruttate a pieno. Grazie per il tempo a me dedicato e scusate il disturbo.”

Ritenendo che questa richiesta sia meritevole di una sollecita risposta, ci rivolgiamo al sindaco per chiedergli se intende farsene carico, raccordando i propri uffici con quelli competenti nel merito.