Le dichiarazioni dell’assessore regionale al porto ed alle infrastrutture Andrea Corsini circa l’imminente ampliamento della Classicana, unitamente ai lavori del ponte sui Fiumi Uniti, rappresentano una buona notizia sia per il miglioramento dell’asse di collegamento principale del traffico su gomma diretto al porto, sia come primo stralcio della riqualificazione della “Tosco-Romagnola”; lo afferma il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi che apprezza “lo stanziamento complessivo di 74 milioni destinato in gran parte a qualificare in categoria C (22 metri la nuova larghezza) l’ultimo tratto di Classicana che divide Classe dal porto, per una lunghezza di 5 km”.

“Rendere più agevole e più sicuro ogni collegamento con il nostro scalo è una garanzia in più che offriamo ai clienti ed alle aziende di trasporto, in un momento nel quale ogni attività terminalistica e rivolta alla logistica, registra apprezzabili risultati ed in una prospettiva di nuovi investimenti che renderanno sempre più apprezzabili e vantaggiose le condizioni di imbarco e sbarco a Ravenna”.

“Al buon lavoro dell’assessore Corsini si unisce anche l’auspicio che finalmente qualcosa si muova anche sul fronte della Romea Dir e della statale 16 che collega Ravenna a Mestre e Venezia; si tratta di un appuntamento ormai irrinunciabile, conclude Mingozzi, come sottolinea lo stesso amministratore dell’Emilia-Romagna, capace di cambiare volto al collegamento infrastrutturale verso l’Europa di buona parte dell’economia portuale, dopo oltre vent’anni di inutile attesa e di vane progettazioni”.