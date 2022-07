Ritorna la raccolta di alimenti e prodotti per gli amici a 4 zampe da destinare al recupero e alla cura degli animali abbandonati.

L’appuntamento è sabato 16 luglio in tanti negozi di Coop Alleanza 3.0 per donare i prodotti di cui hanno più bisogno enti e associazioni del territorio, come scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori.

Al termine della raccolta i volontari delle associazioni ritireranno la merce che utilizzeranno per accudire gli animali accolti nelle strutture da loro gestite. Questa iniziativa nel 2021 ha permesso di raccogliere negli oltre 200 negozi quasi 70 tonnellate di prodotti per animali che sono state distribuite fra le oltre 150 associazioni coinvolte.

Tutti i soci e clienti possono consegnare ai volontari la merce donata o nei negozi coinvolti: è inoltre possibile inserire una box nel proprio carrello virtuale di EasyCoop dal 16 al 31 luglio che donerà all’Enpa (Ente nazionale protezione animali) e partecipando così a “Dona la spesa”.

Scopri i punti vendita di Coop Alleanza 3.0 e di Amici di casa che aderiscono all’iniziativa.