Dopo l’interpellanza presentata dai consiglieri di Romagna Cervese nel consiglio comunale di Cervia sulla sicurezza nei tre sottopassi in citta l’assessore risponde.

“Dopo avere ricevuto la risposta dell’assessore Enrico Mazzolani ove riferiva testualmente che “…vista la mancanza di soluzioni alternative, abbiamo disposto il ripristino di tali dissuasori…”, restiamo in attesa di vedere messo in pratica ciò che ci è stato scritto perché, allo stato attuale, tutto è rimasto come in precedenza e, ad oggi, il sottopasso di via G. Fusconi continua a essere in pessime condizioni di percorribilità, sebbene le continue promesse di immediato rifacimento del manto stradale!” – scrivono in una nota i consiglieri comunali del gruppo consiliare ROMAGNA CERVESE, Gianluca Salomoni e Monica Garoia.

Ecco la risposta completa dell’assessore:

“RISPOSTA SCRITTA AD INTERPELLANZA AVENTE AD OGGETTO

“MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI N. 3 SOTTOPASSI DEL TERRITORIO”

Con riferimento all’interpellanza di pari oggetto, sono a chiarire che i portali di ferro dotati di pannelli ancorati mediante catene già presenti all’accesso delle infrastrutture richiamate, furono rimossi in quanto la natura dei materiali (catene in ferro con pannelli in alluminio) contestualmente a reiterati tentativi di “oltrepassare l’ostacolo” da parte di alcuni mezzi, hanno trasformato gli stessi in elementi di pericolo: la rottura delle catene e il distaccamento e la caduta dei pannelli hanno richiesto in passato numerosi interventi, anche con cadenza settimanale.

Tuttavia, vista la mancanza di soluzioni alternative, abbiamo disposto il ripristino di tali dissuasori, per rimediare alla distrazione dei conducenti. Ciò sempre operando nel rispetto delle disposizioni del codice della Strada che, come noto, non fornisce né impone alternative valide per la soluzione del problema.

Per quanto riguarda il sottopasso Fusconi ricordo che è in fase di sviluppo la progettazione

definitiva – esecutiva per il recupero delle parti ammalorate, impedire le perdite d’acqua, migliorare l’illuminazione e la visibilità e naturalmente la realizzazione di un nuovo manto stradale.

All’intervento sono stati destinati € 320.000,00.

L’Assessore

Dott. Enrico Mazzolani”