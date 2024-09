Nell’area bonificata dall’ordigno bellico alla Graziola sorgerà la Club House del rugby per il Terzo Tempo

Sorgerà la club house del rugby nell’area della Graziola bonificata dal colpo di artiglieria tedesca ritrovato i giorni scorsi durante gli scavi archeologici necessari, richiesti dal PNRR, per poter avviare i lavori della nuova Cittadella dello Sport di Faenza. I tempi previsti sono attualmente quelli fissati dal Comune: assegnazione dei lavori il 31 marzo 2023, per un finanziamento di 3 milioni di euro, di cui 2 e mezzo garantiti dal piano Next Generation EU. I cantieri dovrebbero partire il 30 giugno 2023. Tuttavia l’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago intervenuto per rimuovere l’ordigno della seconda guerra mondiale non ha escluso che nell’area possano essere ritrovati altri colpi inesplosi.

Nel frattempo ad inizio dicembre il progetto definitivo è stato approvato dalla giunta e in questi giorni è arrivato l’ultimo via libera per i locali a servizio delle varie realtà sportive.