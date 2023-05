Migliora la situazione di Conselice

Migliora sempre di più la situazione a Conselice dove aumentano lentamente le zone libere dall’acqua, grazie anche al supporto fornito dalle protezioni civili provenienti dal Belgio e dalla Slovacchia che si sono unite alle forze italiane in campo. Nel conteggio di ieri sera erano ancora 107 le persone in accoglienza e 594 gli evacuati che non potevano far rientro alle proprie abitazioni, ma il numero è andato a ridursi nel corso della giornata.

Il ritorno alle abitazioni tuttavia non comporta il ritorno ad una vita quasi normale. A questa mattina erano infatti ancora 145 le utenze dell’abitato di Conselice senza fornitura elettrica.