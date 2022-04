“Saranno Gianluigi Tartaul, Ivan Corbari e Umberto Rinaldi, riuniti nel “Bellaciaotrio”, ad aprire – alle ore 21 – il fine settimana del 1° Maggio organizzata del circolo di Rifondazione Comunista “Un Altro Mondo è Possibile” con il mutuo soccorso di “lavoro” ed idee dei circoli di Cervia, Conselice e Villa San Martino e dell’Associazione di amicizia Italia-Cuba “Vilma Espin”. Saranno, quindi, i canti di lotta del Movimento dei Lavoratori e i canti della Resistenza del repertorio del trio ravennate a chiudere idealmente il “cerchio” per collegare la lotta contro il nazifascismo che ha riconquistato il 25 aprile del 1945 – insieme alla dignità – la libertà al Popolo italiano e dato vita alla nostra “Costituzione” fondata sul Lavoro e sulla pari dignità sociale.

Due giorni di discussione, dibattiti, riflessioni collettive con l’unico obiettivo di proporre un punto di vista “non violento” per dare una nuova prospettiva di vita ai Sapiens in pace tra loro e con l’intero creato.

Sarà, così, il dibattito del 1° Maggio, fuori dai tradizionali schemi di discussione e di “ingessata” ritualità, a fare il punto della situazione sulla tutela del diritto al Lavoro, non più svincolato dal resto delle previsioni costituzionali ma contemperato e fortemente connesso con tutte le altre garanzie e diritti che la nostra “Carta”, proprio in base all’articolo 1, fa discendere proprio dal Lavoro.

Il titolo del dibattito: “Noi vivremo DEL lavoro… o pugnando si morrà” come scriveva Filippo Turati nel 1886, propone di partire dalla tradizione del Movimento dei Lavoratori per indagare però, come il lavoro “mutato” (da allora) ci spinga a batterci per nuovi più avanzati obbiettivi di “Vita”.

A lanciare il dibattito saranno: Elena Mazzoni, responsabile nazionale ambiente di Rifondazione Comunista; Pippo Tadolini, storico militante ambientalista e coordinatore della campagna “Per il clima fuori dal fossile” a Ravenna e Michael “mocho” Farina, coordinatore dei/delle Giovani Comunisti/e di Ravenna e cosegretario del circolo “Un altro mondo è possibile”. L’incarico di “moderare” il dibattito aperto a tutti i contributi sarà Alessandro Bongarzone che alle ultime elezioni di Ravenna è stato candidato sindaco per la lista dei Comunisti Uniti. L’intervento di Rodolfo dal Pane dell’Associazione Italia-Cuba e delle autorità cittadine di Sancti Spiritus da Cuba ci racconterà come vivono nell’isola la “festa” del Lavoro.

Ovviamente non mancheranno le specialità gastronomiche: romagnole e cubane a riempire una giornata di Festa del Lavoro al campo sportivo di Mezzano da vivere tutti insieme, nel limite delle condizioni date, in serenità.”