“Il Lions Club Faenza Host organizza la 7^ edizione del corso “METTERSI IN PROPRIO”, con 5 incontri che si svolgeranno nel mese di marzo (4, 7, 11, 14, 18), nelle serate di lunedì e giovedì, dalle ore 20,00 alle ore 23.00, presso la sala riunioni della Confartigianato di Faenza in via Zaccagnini 8.

Il corso è progettato e gestito dai soci Lions, che mettono gratuitamente a disposizione le loro professionalità di commercialisti, consulenti del lavoro, dirigenti d’azienda e di banca, dando un taglio concreto e molto operativo agli incontri; alle singole serate parteciperanno inoltre imprenditori e sindacalisti per condividere le loro esperienze aziendali.

Il corso sviluppa i vari aspetti della gestione di un’impresa: principi di marketing; cicli gestionali, calcolo dei costi e del punto di pareggio; bilancio preventivo e consuntivo, rapporti con le banche; gestione delle risorse umane e organizzazione aziendale; come gestire una società ed i rapporti tra soci e gli aspetti fiscali dell’impresa.

Il corso è aperto alle persone di ogni fascia di età che stiano seriamente pensando di avviare una propria impresa: la quota di iscrizione è di € 90= che verrà devoluta per sostenere i progetti sociali del Lions Club Faenza Host.

Si ringrazia la Confartigianato di Faenza per il fattivo sostegno all’iniziativa.”