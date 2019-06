Hybrid Technology Experience alla Prati

Tre giorni dedicati ad un’esperienza tecnologica-ibrida alla Prati di Faenza.

Fin dal 1973, PRATI è leader globale nel settore della finitura per etichette. Con l’attenzione puntata su innovazione, qualità e massima affidabilità, si prefigge di offrire ai clienti soluzioni caratterizzate da un ottimo rapporto prezzo-prestazioni in grado di garantire un forte vantaggio competitivo. In occasione degli “Open House” (Faenza, 11-13 giugno 2019) l’azienda ha invitato clienti, partners e fornitori per mostrare loro le innovazioni del settore.