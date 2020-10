Claudio Benedetti, medico di famiglia ravennate, è venuto a mancare ieri mattina a Ustica. Come riportato dal Resto del Carlino, il medico era con un gruppo di amici e stava facendo un’immersione subacquea in mare quando ha avuto un malore. Gli amici e il cugino presenti sul posto al momento della tragedia raccontano che Benedetti, poco dopo essersi immerso in acqua, ha iniziato ad accusare difficoltà respiratorie. Nonostante l’aiuto del resto del gruppo e dei soccorsi, per Benedetti non c’è stato nulla da fare. Ora sul corpo del medico verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per stabilire la causa esatta del decesso.