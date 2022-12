Il Presepe Unico è un progetto che ha coinvolto tutte le scuole di Massa Lombarda e Fruges

Venerdì 9 dicembre è stato inaugurato il Presepe Unico delle Scuole e c’è stata l’accensione ufficiale dell’albero di Natale. La scelta di Massa Lombarda, ribadita dalle iniziative in programma, è quella di un Natale che pensa alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico senza rinunciare a quelli che sono simboli che tengono unita una comunità.

Il Presepe Unico è un progetto che ha coinvolto tutte le scuole di Massa Lombarda e Fruges, pubbliche e private, asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado chiedendo a tutti la realizzazione di una parte del presepe a tecnica libera. Il Presepe è collocato nella vetrina della sede della Protezione Civile sotto il portico di Via Saffi 6.

Davanti al Municipio è stata allestita un’aiuola natalizia con materiali semplici, avvalendosi del contributo e della collaborazione delle varie competenze interne alla struttura comunale. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di donare alla città una cornice suggestiva per le proprie foto di auguri e come luogo deputato d’eccezione per i tanti eventi che animeranno la piazza in questo periodo. Finito il loro ruolo natalizio le piante saranno ricollocate nelle aiuole cittadine già in essere e i materiali della struttura sottostante verranno impiegati nelle manutenzioni ordinarie.

Gli alberi di Natale di Massa e Fruges, inaugurati venerdì, sono due esemplari di abete normandiana superiori ai 5 metri, in vaso con radici e saranno destinati a essere ripiantati sul nostro territorio.