Si è svolta ieri sera, nell’apprezzata cornice di Villa Rota, la 31°Charter Night del Lions club “Ravenna Bisanzio” che oltre a celebrare il proprio compleanno e le festività natalizie, ha riassunto le ultime iniziative di raccolta fondi a sostegno delle famiglie più bisognose.

Il presidente del Club, Giannantonio Mingozzi, ha ringraziato i 90 soci e ospiti presenti “per l’impegno e la collaborazione che ha determinato il successo del volontariato lionistico in appuntamenti quali ad esempio Gli Antichi Mestieri a San Pietro in Campano, Giovinbacco, la Raccolta alimentare, Wolisso, il sostegno alle mense cittadine e ad alcune Parrocchie unitamente agli altri Club cittadini, l’aiuto per l’acquisto di testi scolastici, il contributo a Linea Rosa, Caritas e all’Ospedale di Ravenna e da ultimo la collaborazione con il Comune per l’illuminazione dell’albero natalizio di Piazza del Popolo”. “Una raccolta fondi che negli ultimi tre mesi ha consentito la distribuzione di 25.000 euro a varie organizzazioni e continuerà anche a fine d’anno; siamo orgogliosi di questo impegno, ha concluso Mingozzi, che è civico e solidaristico e interpreta la missione dei Lions in una società sempre più bisognosa di attenzione e rispetto reciproco”.

Presente alla serata la Governatrice del Distretto 108° A Francesca Ramicone che si è complimentata con i soci del Bisanzio per lo straordinario impegno ed alcune delle più riuscite manifestazioni di tutto il Distretto: “rappresentate una bella esperienza di dedizione lionistica che ci fa onore e valorizza la nostra missione che dedichiamo a quanti hanno bisogno, non come elemosina ma come diritto di chi è meno fortunato, per questo vi ringrazio a nome di tutta la collettività”. Nel corso della serata sono state consegnate due Melvin Jones Fellow, la massima onorificienza lionistica, a Valeria Delorenzi per il grande impegno nell’organizzazione degli Antichi Mestieri da oltre dieci anni, ed a Roberto Garavini, segretario tuttofare del club Bisanzio.

Molte le autorità lionistiche presenti: Franco Saporetti, Mario Boccaccini, Roberto Sintucci, Beppe Rossi ed i presidenti del Club Ravenna Romagna Padusa Daniela Zattoni, e del Cervia Ad Novas Alberto Salsa.