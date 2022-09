Nell’ambito di Bassa Romagna in fiera, a Lugo, ci saranno tre appuntamenti in cui i cittadini potranno creare in maniera assistita la propria identità digitale Spid, gratuitamente e in tempo reale grazie alla disponibilità garantita dagli operatori dei Comuni della Bassa Romagna con il fornitore regionale Lepida Id.

L’identità digitale (Spid) è ormai fondamentale per accedere alla maggior parte dei servizi delle amministrazioni pubbliche e sarà sempre più la modalità privilegiata di identificazione nei servizi online di prossimo sviluppo. Per questa ragione l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e gli operatori abilitati presso i Comuni scendono letteralmente in piazza per aiutare chi ancora non ha Spid a creare la propria identità digitale.

Gli appuntamenti saranno nelle giornate di domenica 11, sabato 17 settembre dalle 18 alle 20, venerdì 16 settembre dalle 20 alle 22, presso l’ufficio degli assistenti civici in largo della Repubblica a Lugo. Per attivare l’identità digitale è necessario avere a disposizione un indirizzo email e il proprio numero di cellulare, un documento di identità e la tessera sanitaria o codice fiscale in corso di validità.

L’attività è resa possibile grazie alla disponibilità degli operatori degli sportelli URP dei Comuni di Cotignola, Lugo e Massa Lombarda e del coordinamento della rete degli sportelli sociali dell’Unione.

Gli Urp dei Comuni della Bassa Romagna svolgono regolarmente l’attività di supporto per la creazione di nuove identità digitali, visti anche i processi di digitalizzazione sempre più diffusi; solo nel 2021 gli sportelli gestiti dall’Unione e dai Comuni della Bassa Romagna hanno rilasciato un totale di 3.592 identità digitali.