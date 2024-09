Corsi di musica classica e moderna, laboratori di musica, lezioni e attività per bambini alla scuola di musica “Antonio Ricci”, situata nei locali di Palazzo Facchini e presso il Centro Giovani Jyl di Massa Lombarda. Il 16 settembre prende il via l’anno scolastico 2024-2025, ma c’è ancora tempo per iscriversi ai diversi corsi previsti per imparare a suonare uno strumento classico o moderno.

L’offerta è davvero ampia. Si può infatti scegliere tra chitarra classica e rock, pianoforte e tastiera, batteria, canto pop, basso, flauto, violino e musica di insieme. I corsi sono aperti a tutti, adulti e bambini senza limiti di età, e si dividono tra lezioni individuali e lezioni collettive. Inoltre, per chi ancora non sa che strumento suonare la scuola offre la possibilità di effettuare una lezione gratuita di prova.

La scuola di musica massese consente di imparare a suonare la maggior parte degli strumenti classici con docenti professionisti diplomati. Il programma didattico è quello dei principali conservatori italiani presso i quali si potrà decidere di sostenere gli esami alla fine di ogni anno per richiedere la certificazione di competenze ufficiale.

Per quanto riguarda la musica moderna, l’apprendimento è affidato a docenti professionisti che fanno parte di band e gruppi musicali molto attivi a livello nazionale. A seconda delle intenzioni dell’allievo sarà possibile approfondire diversi generi musicali, dal pop al rock, dalla canzone italiana a quella straniera, dal metal, all’hip-hop fino al rap e all’hard rock.

Le lezioni di prova sono gratuite ed è possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno. Chi lo desidera può scegliere l’opzione delle lezioni collettive in cui si ha la possibilità di conoscere altri allievi di pari livello con cui suonare assieme.

La scuola è gestita dall’Ensemble Mariani, una cooperativa musicale che dal 1999 si occupa di divulgazione musicale e organizzazione concerti. Nel territorio ha già esperienza nelle scuole di musica di Lugo e Fusignano.

Le lezioni si terranno al centro giovani Jyl di via Zaganelli 1 e presso Palazzo Facchini di via Saffi 4.