Approvato l’emendamento del governo al decreto, in arrivo l’ordinanza del ministro della Salute Speranza: non serviranno più in discoteca. Il sottosegretario Costa: «Fiducia nei cittadini». Le regole per i viaggi.

Mascherine (Ffp2) obbligatorie fino al 15 giugno per assistere gli spettacoli al chiuso e per salire sui mezzi di trasporto, mentre sui luoghi di lavoro valgono i protocolli già in vigore. E dunque, come chiarisce il sottosegretario alla Salute Andrea Costa «senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata». È il contenuto dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che sarà firmata nelle prossime ore e ricalca un emendamento al decreto in vigore che il Parlamento sta convertendo in legge che è stato approvato. «Sono personalmente soddisfatto. L’inizio di questa fase nuova è coerente con la responsabilità dimostrata dagli italiani che hanno imparato a convivere con il virus con grande consapevolezza. È un atteso messaggio di fiducia per i cittadini».