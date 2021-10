È stata ritrovata Renza Bini, la donna di 78 anni allontanatasi da casa lunedì. Le squadre di soccorso l’hanno trovata vicino ad un bacino idrico non molto lontano da casa, tra alcuni rovi in una zona scoscesa. Una squadra di soccorritori stava camminando in quella zona quando ha avvertito alcuni lamenti, senza però capire da dove provenissero. I soccorritori hanno così provato a chiamare la donna per nome e l’anziana ha risposto aiutandoli a capire la zona di provenienza della sua voce. La 78enne era completamente coperta dai rovi, non visibile ad occhio umano, in una zona già precedentemente battuta. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Dopo aver ricevuto una prima assistenza sul posto, Renza Bini è quindi stata accompagnata a bordo di un’ambulanza e poi trasportata all’ospedale di Faenza in uno stato di salute tutto sommato buono per una donna di 78 anni che ha trascorso due notti e tre giorni lontano da casa.