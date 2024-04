Alluvione. Figliuolo annuncia altri 30 milioni per la ricostruzione di scuole e palestre

Nuovi fondi per le scuole colpite dall’alluvione e per le palestre scolastiche. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa a Ravenna il commissario Francesco Paolo Figliuolo. Nei prossimi giorni arriverà il provvedimento definitivo all’interno del quale è previsto uno stanziamento anche per l’asilo Il Girasole di Faenza. Ai 30 milioni stanziati dalla struttura commissariale dovranno poi essere aggiunti altri 7 milioni derivanti dalle donazioni ricevute dalla struttura. Molto probabilmente anche questi 7 milioni saranno allocati per finanziare la ricostruzione degli istituti scolastici.