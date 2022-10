In 50 anni di carriera criminale aveva “racimolato” una fortuna di quasi 650mila euro sequestrato oramai dal Tribunale di Bologna.

Si tratta di un 70enne ravennate, attualmente in carcere per diversi reati, dai stupefacenti all’estorsione, alle armi da fuoco e anche una condanna per tentato omicidio.

Dopo indagini e prove durate diversi mesi i giudici hanno accolto la tesi della Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine della Questura di Rimini, e hanno disposto i sigilli ai beni del 70enne. Auto e 5 immobili in diverse località, ormai sotto sequestro.