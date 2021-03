Brutto incidente poco dopo le 17 a Marina di Ravenna dove un ciclista over 80 é stato investito da un suv Mercedes condotto da un uomo di circa 70 anni.

Lo scontro e’ avvenuto all’incrocio tra via Trieste e via dei Mille, il suv girava a sinistra per immettersi su via Trieste direzione Ravenna, mentre il ciclista era sull’incrocio in posizione non ben chiara e andava verso est, a causa dell’urto il ciclista sbatteva violentemente il capo a terra perdendo molto sangue.

Un altro ciclista di passaggio, un giovane infermiere portava i primi soccorsi ma vista la gravità delle condizioni il ferito veniva caricato su elicottero atterrato nelle vicinanze e veniva portato al Bufalini di Cesena sul posto la Polizia Locale per i rilievi