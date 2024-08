Il 47enne faentino Marco Bartoli è morto in seguito ai traumi riportati in monopattino nel giorno di Ferragosto nei pressi del supermercato In’s di Faenza, in via Lanzoni. Era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. Il faentino lascia due figli e la compagna Manuela, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello sui social per cercare di trovare la persona che il giorno di Ferragosto si era adoperata per chiamare i soccorsi per ringraziarla.