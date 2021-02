Notte di nevicate anche in Emilia Romagna, anche in pianura e nelle città, con Faenza che si è risvegliata con i tetti imbiancati e qualche centimetro di neve. Sull’Appennino le nevicate più rilevanti, con oltre 20 centimetri di media caduti, mentre al Passo delle Radici, in provincia di Modena, il vento ha creato accumuli fino a 70 centimetri.

Un po’ ovunque mezzi spargisale e spartineve al lavoro dalla nottata. Al momento non si sono registrati disagi significativi nella viabilità. Allerta meteo gialla per stato del mare.