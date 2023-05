“Gli eventi eccezionali di questi giorni hanno evidenziato ancora una volta l’importanza della prevenzione e della pianificazione per una corretta gestione della risorsa idrica. Come Coldiretti riteniamo sia fondamentale intervenire immediatamente per aiutare le aziende colpite dal maltempo ma anche realizzare progetti di lungo respiro che vadano oltre l’emergenza, come il piano elaborato dalla Coldiretti con Anbi che punta ad aumentare la raccolta di acqua piovana, oggi ferma all’11%, attraverso la realizzazione di invasi di accumulo”.

Lo ha detto il Delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Andrea Degli Esposti in occasione della settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, lungo la quale Coldiretti Emilia Romagna, in collaborazione con il CER e ANBI, ha organizzato una visita guidata agli impianti per la gestione delle risorse idriche fra Ferrara e Bologna.

I giovani imprenditori hanno visitato l’impianto “S. Agostino Est” dove inizia il grande Canale e la “Chiavica”, il km 0 del Canale Emiliano Romagnolo e si sono poi spostati all’impianto di sollevamento “Crevenzosa” di Galliera (BO) per poi concludere con la visita all’”Acqua Campus” di Mezzolara di Budrio, laboratorio dedicato alla ricerca agronomica e industriale rivolto ai settori dell’agroalimentare e dell’ambiente.