Allerta arancione per vento sulla costa dell’Emilia-Romagna, per tutta la giornata di domani, lunedì 11 ottobre. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati sulla fascia costiera e sulla Romagna, con fenomenologia in esaurimento nel corso della mattina.

Sono previsti anche venti di burrasca forte sul settore costiero e di burrasca moderata sulle aree di crinale appenninico centro-orientali, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Mare molto mosso e agitato al largo.