Malattie cardiovascolari: il 12 settembre a Ravenna uno screening per la prevenzione

Il 12 settembre sarà a Ravenna una clinica mobile per informare i cittadini in merito ai rischi delle malattie cardiovascolari e ai comportamenti necessari per prevenire e ridurre i danni. Si tratta della campagna informativa fatta partire dalla Regione Emilia-Romagna, “Tieni in forma il tuo cuore”, che rientra all’interno del mese dedicato al rischio cardiovascolare. Le giornate di screening coinvolgeranno tutte le principali città della regione. Dalle 10 alle 18 i cittadini potranno sostenere diversi esami per conoscere il proprio stato di salute e i rischi di incorrere in malattie cardiovascolari.

Sono 250 mila in Emilia-Romagna le persone che soffrono di ipertensione arteriosa; 65 mila l’anno invece le persone che soffrono di cardiopatie ischemiche; 20 mila le persone che soffrono di scompensi cardiaci; il 2% della popolazione ha una fibrillazione atriale, spesso asintomatica; poco più del 4 per mille di cittadini è affetto da invalidità cardiovascolare.